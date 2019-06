publié le 25/06/2019 à 13:24

La phase complémentaire de Parcoursup commence ce mardi 25 juin à 14 heures, une nouvelle possibilité pour les futurs bacheliers de formuler de nouveaux vœux sur la plateforme pour leur rentrée dans l'enseignement supérieur en septembre 2019. Elle s'achèvera le 14 septembre.



Cette nouvelle phase vient compléter la phase principale de Parcoursup. Elle s'adresse à tous les candidats inscrits sur la plateforme, en particulier ceux qui n'ont pas encore reçu de proposition d'admission. Sont également concernés les candidats qui ont accepté une proposition d'admission mais souhaitent faire de nouveaux vœux. Ceux qui ne sont pas inscrits sur Parcoursup et souhaitent entrer dans l'enseignement supérieur peuvent créer leur dossier et participer à cette phase complémentaire.

Jusqu'au 11 septembre, ils pourront formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans des formations avec des des places disponibles. Une carte interactive est à leur disposition pour trouver ces formations facilement et sera actualisée tous les jours.

Une réponse sera donnée sous 8 jours

Les formations ont jusqu'à 8 jours pour répondre à la candidature faite par le candidat. Pendant l'été, du 20 juillet au 20 août, les licences enverront des réponses en continu. En revanche, les formations sélectives et les licences avec parcours adapté n'examinent pas les candidatures et suspendent leurs réponses. Il existe trois types de réponses : oui ou non dans les filières sélectives, oui ou oui si dans les filières non-sélectives.

Dès que le candidat reçoit une proposition, une alerte est envoyée dans sa messagerie personnelle, dans la messagerie intégrée à son dossier Parcoursup, sur son portable par SMS, et via l'appli Parcoursup. Si le candidat reçoit plusieurs propositions d'admission, il ne peut en accepter qu'une seule. La date limite de réponse est toujours indiquée en face de chaque proposition d'admission.

