publié le 25/06/2019 à 06:02

Fini les CV papiers chez McDonald's. La chaîne de restauration rapide, qui prévoit de créer 2.500 emplois en CDI l'année prochaine en France, a décidé de se lancer dans une nouvelle approche de recrutement. Elle va généraliser une nouvelle plateforme de recrutement, qui permet de postuler sans CV et propose aux candidats d'exposer leurs motivations et leur parcours dans une vidéo.

Dans le dossier de recrutement en ligne les candidats peuvent également participer à des jeux cognitifs qui sont des mises en situation (numériques) dans des restaurants du groupe. Le but de cette nouvelle stratégie de recrutement est d'utiliser les mêmes outils que les jeunes qui postulent en majorité chez McDonald's.

Cette nouvelle plateforme a été testée pendant deux mois dans une centaine de restaurants et va désormais être généralisée dans 95% de son réseau. Lors des périodes de test, près de 400.000 candidatures ont été déposées et plus d'un candidat sur deux a joué aux jeux cognitifs.

Pour Catherine Poux de Pôle emploi, "cela peut être un bon support, pas forcément pour tous les métiers et pour tous les candidats. Toutefois, Pôle emploi prend cette évolution en compte, en organisant des ateliers pour aider les chômeurs à se démarquer sur internet.

Avec ce nouveau système, le candidat pourra toujours déposer un CV en restaurant ou sur la plateforme. Il sera étudié, mais ce sont les compétences qui seront désormais très importantes. Enfin, à la fin du processus de candidature, il y aura bien entendu toujours un entretien.