La galère des toilettes publique dans Paris

publié le 08/07/2019 à 11:17

Difficile de trouver où se soulager à Paris. Sur le sujet, la capitale est à l'image du monde. Sur la planète 54 % des humains sont connectés à Internet mais 6 personnes sur 10 n'ont pas accès à des toilettes. Le problème se pose de plus en plus à Paris avec l'avènement du tourisme de masse, c'est à lire dans Le Figaro.

Des hordes de visiteurs qui débarquent en cars que la ville ne veut plus accueillir. Ils sont trop polluants, trop encombrants, mais ils ont tout de même un énorme avantage : ils sont équipés de toilettes, c'est toujours ça de pris. Sans eux, la pénurie de petits coins se fera encore plus sentir.

La mairie coupe court : "L’accès aux toilettes n’est pas un droit absolu. On fait ce qu’on peut". Et pour l'instant, on peut peu : à peine plus de 400 sanisettes gratuites, un tiers seulement ouvertes 24 heures sur 24. Ce qui est juste dérisoire pour une ville de 105 kilomètres carrés et de 2,2 millions d’habitants. C'est d'autant plus désolant qu'en ce domaine, on régresse : au début du XXème siècle, on trouvait à Paris 4.000 places d’urinoirs et 112 "pavillons pour dames" comme on disait alors.

Sous Louis XV, des latrines au rez-de-chaussée

Disette de sanisettes, il faut aujourd'hui chercher ailleurs. C'est un sacré parcours du combattant. Les lieux publics sont de moins en moins publics, les attentats sont passés par là, essayez donc d'entrer dans une mairie ou un musée juste pour utiliser les toilettes, bon courage. Dans le métro, on compte 45 lavabos pour 300 stations, fréquentées par 4 millions de passagers. Dans les gares, les dames pipi font grève, depuis le 24 juin. Dans les cafés, si vous ne consommez pas, pas d'accès aux toilettes... Et ne parlons pas des fast food, avec leur toilettes bunkers, si t'as pas le code, tu peux toujours te tortiller. Bonjour l'hospitalité et bonjour la propreté.

Sous Louis XV, une ordonnance imposait à chaque immeuble d'habitation de prévoir des latrines au rez-de-chaussée, accessibles aux passants. Comment voulez-vous, à l'ère des digicodes.

En 2024, Paris accueille les Jeux Olympiques. L'an prochain, c'est Tokyo, et le contraste est saisissant. Dans la capitale la plus propre du monde, impossible de faire cent mètres sans tomber sur des toilettes gratuites, dans les parcs, le métro, les commerces, même les supérettes.