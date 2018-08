publié le 13/08/2018 à 21:42

Sur l'île Saint-Louis, en plein coeur de Paris, un petit rectangle rouge attire tous les regards. Cet "uritrottoir", littéralement un urinoir installé sur le trottoir, y a été installé par la mairie de Paris. Et il est loin de faire l'unanimité.



La capitale s'est lancée dans l'expérimentation des uritrottoirs au printemps dernier. Trois avaient déjà été installés près de la place de Clichy, de la gare de Lyon et dans un square du Ve arrondissement. Celui de l'île Saint-Louis est le 4e.

Écologiques et inodores, ces urinoirs ont été inventés par une petite entreprise nantaise. "L'urine est stockée avec de la matière sèche (de la paille, ndlr) qui peut ensuite être transformée en compost", explique Laurent Lebot, l'un des deux designers de l'entreprise Faltazi.

Des urinoirs trop exposés ?

Si certains touristes et badauds rient devant l'uritrottoir, certains n'apprécient pas autant ce nouvel équipement. "Je trouve ça très bien, mais l'emplacement n'est pas le bon du tout", regrette Grégory, photographe de 43 ans qui habite dans le quartier depuis trois ans. "Ils auraient pu le mettre directement sur les quais". Impossible : les urinoirs doivent être vidangés toutes les trois semaines à l'aide d'un véhicule, qui doit pouvoir y accéder.



Alertée par des amies du quartier, Françoise se dit quant à elle "scandalisée" et regrette un objet "vraiment pas esthétique". La mairie de Paris rappelle que les uritrottoirs sont installés dans le cadre d'une expérimentation et peuvent être amenés à bouger. "On est tout à fait prêts à discuter du lieu", assure Evelyne Zarka, première adjointe au maire du IVe arrondissement.

Au-dessus de l'uritrottoir, des plantes pour le rendre plus attrayant (ici sur les bords de Seine) Crédit : Thomas SAMSON / AFP

Les forces de l'ordre ne souhaitent pas non plus que ces urinoirs ne se retrouvent trop dissimulés, "pour ne pas retrouver les problèmes de drogue ou de sexe", explique Laurent Lebot. Très vite, une autre polémique pointe le bout de son nez : les femmes aussi ont besoin de se soulager, mais rien n'est fait pour elles. Ce n'est pas l'avis de l'entreprise nantaise, pour qui son "uritrottoir a pour intérêt de délester les sanisettes existantes (...) ainsi davantage réservées aux femmes".