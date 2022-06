Orthographe : comment mettre un accent sur une majuscule (À, É, È, Ç)

Pour les personnes qui travaillent sur ordinateur, ne pas réussir à mettre des accents sur les majuscules peut être un problème quotidien. Se retrouver devant son clavier sans savoir quoi faire lorsqu'on tente de commencer une phrase avec une lettre qui nécessite une majuscule arrive de façon récurrente.

Pourtant, ce savoir-faire peut se révéler indispensable. Aujourd'hui, tout est fait par ordinateur, et ne pas mettre un accent sur une majuscule quand cela est nécessaire est une grave erreur orthographique. De plus, l'avènement du télétravail depuis le début de la pandémie de Covid-19 a poussé les derniers réfractaires à l'utilisation massive des ordinateurs et autres tablettes.

Pour vous faire gagner du temps et de la justesse orthographique, RTL vous explique comment mettre un accent sur une majuscule.

1 - Les raccourcis clavier

Si vous n'avez pas de clavier numérique, les raccourcis clavier sont la méthode idéale. Pour cette technique, vous devez utiliser les chiffres qui sont placés en haut de votre clavier. Pour cela, il vous faut utiliser deux raccourcis successifs : un pour l'accent, puis l'autre pour la lettre majuscule.

Voici les codes à composer :

- Pour un À : Ctrl + Alt + 7 puis Maj + A

- Pour un É : Ctrl + 4 puis Maj + E

- Pour un È : Ctrl + Alt + 7 puis Maj + E

- Pour un Ç : Ctrl+, puis Maj + C

2 - Les codes ASCII

Si ces raccourcis claviers ne vous conviennent pas, il existe aussi l'American Standard Code for Information Interchange (ASCII), qui est une norme informatique de codage. Bien que plus pratique, elle nécessite que votre clavier soit doté un pavé numérique. Pour cette méthode, vous devez maintenir la touche Alt et composer une suite de chiffre. Une fois la touche relâchée, la lettre demandée apparait.

Voici les codes à composer :

- Pour un À : Alt + 0192

- Pour un É : Alt + 0201

- Pour un È : Alt + 0200

- Pour un Ç : Alt + 0199

- Pour un Ù : Alt + 0217

3 - Les tables de caractères spéciaux

Il existe enfin une astuce qui, bien que plus fastidieuse, ne nécessite pas de retenir les combinaisons précédentes. Pour les utilisateurs de Windows, ouvrez l'outil de recherche de votre système d'exploitation en appuyant simultanément sur les touches Windows + S. Cherchez "table des caractères" ou "charmap", ce qui devrait ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous y trouverez tous les caractères spéciaux, mais devrez faire un copier-coller pour les utiliser.



Pour les utilisateurs d'appareils Apple, rendez-vous en haut à gauche de votre écran, dans le menu "Édition", puis ouvrez l'onglet "Emoji et Symboles". Une nouvelle fenêtre s'ouvrira et vous pourrez cliquer sur n'importe quel symbole ou emoji pour qu'il apparaisse dans votre texte. Vous pouvez aussi ouvrir cette fenêtre avec la combinaison : crtl + ⌘+ espace.

