Jean-Marc Jancovici explique pourquoi le numérique est mauvais pour la planète

La COP26 joue les prolongations samedi 13 novembre pour tenter de parvenir à un accord sur le climat. Chacun peut également contribuer à la préservation de l'environnement. Parmi les petits gestes pour limiter la pollution, une consommation plus responsable, notamment des outils numériques.

Actuellement, ce secteur représente 4% des gaz à effet de serre dans le monde, soit autant que la flotte mondiale de camions. Ce chiffre prend en compte la fabrication de tout ce qui lui est nécessaire pour fonctionner, comme les écrans ou les smartphones, et l'électricité consommée pour son fonctionnement.

D'ailleurs, pour la fabrication d'un seul smartphone, il faut émettre à peu près 100 kilos de CO2. Composé de quarante métaux différents, cet appareil comprend de nombreux éléments électroniques dont la conception demande beaucoup d'électricité, dans des pays où celle-ci est produite au charbon.

Chaque année, le secteur du digital progresse de 8 à 10%, mais il est possible d'inverser la tendance. Il faut, par exemple, éviter d'acheter un nouveau téléphone lorsque celui dont vous voulez vous débarrasser fonctionne toujours. Cela permet d'éviter les émissions de fabrication et les importations. Regarder des vidéos en plus basse résolution est également une bonne idée car cela permet d'économiser de la bande-passante, alors que 75% de cette dernière est occupée par les images animées.