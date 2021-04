et AFP

publié le 23/04/2021 à 20:06

"Une honte" et "Un manque de respect". Voilà l'indignation qu'ont déclenché des anti-vaccins en prévoyant d'utiliser le symbole de l'étoile jaune lors d'une manifestation samedi 24 avril "pour la liberté vaccinale et contre toute forme de passeport sanitaire".

Sous le slogan "Réveillons-nous et tenons bon", les participants publient une étoile de David jaune sur laquelle est inscrit "Sans vaccin", semblant identifier les anti-vaccins aux juifs persécutés sous le régime nazi. La "Marche pour la liberté" est prévue samedi 24 avril devant le siège du gouvernement local et du haut-commissariat

L'association environnementale Ensemble Pour La Planète (Nouvelle-Calédonie) a publié un communiqué sur Facebook : "Nous prêter des arrière-pensées antisémites est indécent et coupable. C’est parce que ce symbole incarne le plus haut degré de l'inacceptable que nous l’avons choisi, disent-elles. Nous l’avons fait avec respect considérant que l’on ne pouvait trouver mieux pour illustrer le marquage, l’exclusion, la stigmatisation, la maltraitance infinie que nous ne voulons plus voir, nulle part, jamais."

Les associations s'excusent

La marche avait été organisée pour signifier la préoccupation concernant "la privation de nos libertés fondamentales et l’organisation d’un apartheid où il faudra justifier d’un vaccin pour avoir accès à la vie sociale".

"Si samedi, des gens portent cette étoile en signe de protestation, on se mobilisera pour faire un recours ou déposer plainte", a déclaré à Nouvelle-Calédonie la 1ere Alexandra Beraha, membre de l'association cultuelle israélite de Nouvelle-Calédonie. De son côté, l'association Ensemble Pour Le Planète a présenté ses excuses envers les personnes "qui se sont senties blessées" et a assuré qu' "il n’y aura pas d’étoile jaune" samedi.