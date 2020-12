Fêtes de fin d'année : l'année 2021 commencera-t-elle enneigée ?

publié le 28/12/2020 à 06:00

Sur les hauts, Noël 2020 a été un Noël blanc. Le 25 décembre 2020 est probablement le Noël le plus froid depuis 10 ans, selon Météo France. Le passage à la nouvelle année, lui, pourrait se faire sous la neige pour une partie de la France. En effet, la neige devrait tomber plusieurs jours de suite dans l'Est, selon les prévisions de Météo France et la Chaîne Météo.

Météo France prévoit ainsi plusieurs épisodes neigeux, d'abord sur la région Grand-Est la nuit de la Saint-Sylvestre. Ensuite, le front neigeux devrait s'étendre progressivement, et si bien que des flocons pourraient tomber en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes les 2 et 3 janvier prochains.

Du côté de La Chaîne Météo, quelques flocons sont envisagés pour le 1er janvier dans l'Ouest du pays, notamment dans les Pays-de-la-Loire et en Bretagne continentale. Pour le 2e jour de 2020, la neige pourrait tomber, selon cette même source, sur la région Centre-Val-de-Loire.

Toutefois, pas sûr que le blanc manteau ne couvre longtemps les sols, notamment en plaine, puisque des épisodes pluvieux semblent devoir s'intercaler entre les différents épisodes de neige. Le temps sera quoiqu'il en soit bien rafraîchi, comme pour Noël, et humide.