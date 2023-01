Fêter le nouvel an un autre jour que le 1er janvier paraît être, pour un occidental, une drôle d’idée. Et pourtant, pendant longtemps, la nouvelle année n’était pas du tout fêtée le premier jour de janvier. En premier lieu, il a fallu attendre que Jules César déclare en 46 avant J-C que le 1er janvier était le premier jour de l’année, établissant dans le même temps un calendrier de 355 jours basé sur le cycle de la Lune.

Mais malgré cette décision, la célébration de la nouvelle année a eu une date variable à travers les époques, les Églises et les territoires. Longtemps, le nouvel an a été célébré le 1er mars. Ce n’est qu’en 1564 que le roi Charles IX fixe le premier jour de l’année le 1er janvier par l’édit de Roussillon. Cette décision sera validée et appuyée par la réforme du calendrier ordonnée en 1582 par le pape Grégoire XIII.

Le pontife va généraliser le jour de l’An le 1er janvier, et ce, dans toute l’Europe catholique. Il met en place le calendrier grégorien, toujours utilisé aujourd’hui. Avec ce nouveau calendrier, de 365,42 jours, Grégoire XIII corrige un retard de 10 jours engendré par le calendrier de Jules César avec le Soleil.

