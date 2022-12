Nouvel An 2023 : attention aux faux vendeurs de calendriers

Les fêtes approchent et avec elles, le passage au Nouvel An. Jeudi 22 décembre, nos confrères de Ouest-France ont tenu à rappeler les précautions à prendre durant la période des calendriers de la nouvelle année. Si d'ordinaire, sapeurs-pompiers, éboueurs et agents de la Poste frappent à vos portes, certains escrocs peuvent se glisser parmi les visiteurs. Voici comment les reconnaître et éviter les pièges.

Avant tout, il est important de ne pas laisser entrer votre interlocuteur - quel qu'il soit - chez vous, rappelle le quotidien. Par ailleurs, pour vous assurer qu'il s'agit bien d'un vendeur agréé, il est possible de lui demander sa carte professionnelle, dont il doit être muni en tant que démarcheur, indique service-public.fr. Le logo officiel de l'institution doit également figurer sur le calendrier, souligne encore le site de l'administration.

Ensuite, aucune somme ne doit vous être imposée. Ceci est strictement interdit par la réglementation qui régit cette activité. Le montant du don doit être laissé libre, et un reçu doit vous être remis pour celui-ci. Autre indice, "les pompiers vendent toujours leur calendrier en tenue", fait remarquer La Voix du Nord. Notez par ailleurs que les policiers et les gendarmes ne vendent pas de calendrier.

Enfin, n'hésitez pas à informer les personnes vulnérables de votre entourage, en particulier les personnes âgées et isolées. Deux numéros sont à contacter en cas de suspicion ou d'incident : le 17 et le 112.

