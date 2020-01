Bain du Nouvel An : d'où vient cette tradition ?

publié le 31/12/2019 à 08:44

Pour certains, le 1er janvier rime avec "premier bain de l'année". Une tradition qui vient des États-Unis, qui se sont eux-mêmes inspirés des pratiques des Scandinaves. Ces derniers pensaient que se baigner dans l'eau froide avant de plonger dans un bain de vapeur était bon pour la santé.

La première baignade qui fut l'objet d'un article fut celle des L Street Brownies de Boston, fondé en 1902. Accompagné d'une photo, l'article fut publié en 1904, soit il y a 115 ans. Mais, selon certaines sources américaines, des baignades auraient commencé plutôt encore, en 1865.

L'idée partagée par les baigneurs était que de sauter dans l'eau froide permettait au système immunitaire de se renforcer. Aujourd'hui, la tradition estime que se baigner le premier jour de l'année permet de la débuter de façon saine et d'éliminer les excès de la veille.

Se jeter à l'eau pour la bonne cause

En France, le bain du 1er janvier a de plus en plus de succès chaque année, particulièrement dans le Finistère. Le traditionnel "bain des givrés" rassemble depuis vingt ans près d'un millier de personnes à Malo-les-Bains, station balnéaire du Nord.

Des associations en profitent également pour allier le bain à une bonne cause. La ville des Sables-d'Olonne et l'association Le Camino de l'espoir invitent les plus courageux à se jeter à l'eau pour la bonne cause. Une collecte sera par la suite organisée au profit de l'association, qui aide les enfants atteints de maladies orphelines.