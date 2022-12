Météo en France : quel temps fera-t-il pour le Nouvel an ?

Toujours plus doux... Après un week-end de Noël bien au-dessus des moyennes saisonnières en France, celui du Nouvel An ne devrait pas dénoter. Bien au contraire. Nous allons connaître, selon Météo-France, entre le 31 décembre et le 1er janvier, un pic de douceur supérieur à celui de la semaine dernière à Noël. Ce réveillon du Nouvel An, avec une moyenne nationale à plus de 13° (jour et nuit confondus), sera sans doute le plus chaud de l'histoire (devant 2011/2012 avec 10,9° à l'époque).

Le 31 décembre rentrera certainement dans le top 3 ou le top 4 des journées les plus douces jamais observées en décembre (ce qui est exceptionnel, car ces journées très douces sont plutôt observées en début de mois). Samedi après-midi, nous allons sans doute battre des records de douceur, ceux-là même battus l'an dernier, le 31 décembre 2021. Météo-France prévoit une moyenne de 16° au Nord, 18° dans le Sud : il faut s'attendre à 18° en plaine d'Alsace et dans les régions centrales, 20° en Auvergne et 23° en Aquitaine.

Et avec 14 degrés à Paris, 17 degrés à Marseille ou 11 degrés à Brest, le dimanche 1er janvier sera tout aussi printanier. Des records de températures hivernales pourraient même être battus dans les prochains jours selon le prévisionniste François Jobard, alors que la fin d'année 2021 avaient déjà été la plus douce que l'Hexagone ait connu depuis le début des relevés météorologiques.

Météo France rappelait d'ailleurs que cette vague de douceur hivernale exceptionnelle était une conséquence du réchauffement climatique. "La raréfaction des vagues de froid est un marqueur du changement climatique", écrit le prévisionniste. "La dernière vague de froid à l’échelle du pays remonte à février 2012". Il y a tout juste 10 ans...

"Noël au balcon"

La France a déjà connu dimanche un Noël particulièrement doux, bien au-dessus des normales de saison et au deuxième rang des plus chauds depuis l'après-guerre, a annoncé lundi Météo France. "C'est tout simplement le deuxième Noël le plus doux depuis le début de l'indicateur en 1947", a indiqué à l'AFP François Gourand, météorologue à Météo France. Le Noël le plus doux enregistré à ce jour reste toujours celui de 1997 avec 11,7°.

Cette douceur s'explique par un flux amenant sur le pays des masses d'air douces. Météo France avait indiqué dès début décembre que 2022 serait l'année la plus chaude jamais enregistrée en France.

