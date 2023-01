Nouvel An : est-ce utile de prendre des bonnes résolutions ?

Comme à chaque début d'année, les Français prennent de bonnes résolutions : perdre du poids, arrêter de fumer, se remettre au sport… et il y a autant de bonnes résolutions potentielles que de citoyens. Pour Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, et spécialiste de la dépression et de l'anxiété, même si "cela n'est pas indispensable", le fait de prendre de bonnes résolutions peut être "utile", car "c'est le début du changement". Également, "c'est se projeter avec une meilleure image de soi", indique-t-il sur RTL.

Que ce soit la cigarette ou encore la nourriture, on peut parler d'addiction pour certains. Selon le psychiatre, prendre de bonnes résolutions pour se détacher de ces addictions est une bonne chose, car "le fait d'avoir des moments où l'on pense à initier quelque chose, seul ou en se faisant aider, cela peut être un levier intéressant, même si cela ne suffit pas."

Prendre de bonnes résolutions à respecter est également bon pour l'esprit. En effet, Florian Ferreri indique que "se donner des projets et des perspectives" est apaisant. Et d'ajouter : "Le cerveau humain a plutôt tendance à envisager des soucis. Si on envisage des choses positives pour soi, cela peut être intéressant." Néanmoins, il rappelle de ne pas trop en fixer, pour ne pas être confronté à l'échec. Même si cela n'est pas une fin en soi, car "ça fait parti du processus de changement d'avoir des retours en arrière, et de se relancer sur une autre dynamique."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info