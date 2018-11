publié le 28/11/2018 à 18:11

Tous les ans ils frappent à votre porte pour vous vendre leur calendrier. Cette année, la maire de Paris, Anne Hidalgo a mis en garde les parisiens. En effet, à l'approche de la fin d'année, les arnaques aux calendriers sont de plus en plus fréquentes dans la capitale. De faux vendeurs peuvent se faire passer pour des institutions pour vous soutirer de l'argent.



La maire de Paris a rappelé sur Twitter que "les agents de la Ville de Paris (éboueurs, etc) ne demandent pas d'étrennes et ne vendent pas de calendriers. Si des personnes se font passer pour eux et frappent à votre porte, ne donnez pas suite à leur demande". En effet, les agents municipaux de la capitale ont la stricte interdiction de solliciter quelque gratification que ce soit, sous peine de sanction disciplinaire.

Contrairement aux agents municipaux, les pompiers de Paris ou les facteurs ont bien le droit de vendre leur calendrier et de demander des dons.

Un petit rappel de saison : les agents de la Ville de Paris (éboueurs, etc) ne demandent pas d'étrennes et ne vendent pas de calendriers. Si des personnes se font passer pour eux et frappent à votre porte, ne donnez pas suite à leur demande. https://t.co/sq8xCBvSxN via @paris — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 27 novembre 2018