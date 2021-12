Doubs : en pleine tournée de vente de calendriers, des pompiers aident une femme à accoucher

Près de Besançon, un groupe de pompiers faisaient la traditionnelle tournée des calendriers. Heureux hasard, à quelques mètres de là, une femme avait besoin d'aide en urgence. Celle-ci explique qu'elle était sur le point d'accoucher. "Tout d'un coup, j'ai senti une contraction beaucoup plus importante et j'ai proposé à mon mari qu'on puisse partir à la maternité. C'était quand même un troisième, il ne fallait peut-être pas jouer avec le temps !".

Justement le temps presse selon la maman : "Il est juste allé chauffer la voiture et quand il est remonté, je lui ai annoncé que c'était impossible pour moi de pouvoir partir. Je sentais la petite arriver et il fallait appeler quelqu'un. Ce quelqu'un, ça a été Camille. C'est notre voisine, ma meilleure amie et ma témoin de mariage. Elle est aussi infirmière chez les pompiers et elle était en pleine tournée de vente de calendriers des pompiers. Après une course effrénée à travers le village pour arriver le plus vite possible, elle est arrivée chez nous. À 16h39, notre petite princesse était née. On a vécu une super belle histoire et on s'en souviendra toujours".

La maman va quitter aujourd'hui la maternité avec la petite fille, prénommée Chiara, qui est en pleine forme.