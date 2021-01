publié le 27/01/2021 à 05:16

Si vous habitez dans l'agglomération dijonnaise soyez vigilants. Ce lundi 25 janvier, trois personnes âgées, une femme et un couple, se sont fait détroussées par deux hommes, qui se faisaient passer pour des plombiers. L'incident s'est déroulé d'abord dans la matinée, rue Montmartre.

Selon les informations du site local Le Bien Public, ce duo de malfrats aurait prétexté une fuite d'eau pour s'introduire au domicile d'une dame âgée vivant seule. Ils auraient dérobé 170 euros et des bijoux en or, précise le quotidien régional. Même procédé quelques heures plus tard, rue de Metz, où les deux hommes sont parvenus à voler 450 euros et des bijoux à un couple de seniors.

D'après le site local, les deux hommes sont activement recherchés par la police, qui a appelé à la plus grande vigilance, rappelant aux personnes âgées l'importance de ne pas ouvrir à n'importe qui et de composer le 17 en cas de doute.