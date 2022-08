Calendrier : quand tomberont les jours fériés en 2023 ?

L'année 2023 sera plus clémente que 2022 d'un point de vue des jours fériés. En effet, sur les 11 jours fériés de 2022, 4 tombaient lors d'un week-end, contre 2 pour 2023. Les Français auront même droit à quelques week-ends prolongés notamment au printemps. RTL vous présente le calendrier des jours fériés en 2023.

Le premier jour férié de l'année, le jour de l'An, tombera un dimanche, le dimanche 1er janvier 2023. Il sera suivi par le traditionnel lundi de Pâques, le lundi 10 avril 2023. Par rapport à l'année 2022 où les 1er mai (fête du Travail) et 8 mai (fête nationale du 8 mai 1945) tombaient un dimanche, le mois de mai comptera deux week-ends de trois jours puisque les 1er et 8 mai tomberont un lundi. À l’école, toutes les zones bénéficieront aussi du pont de l’Ascension (jeudi 18 mai). Les élèves seront donc en congés le mercredi 17 mai 2023 à la fin des cours et reprendront le lundi 22 mai 2023.

Le lundi de Pentecôte, lui, tombera le 29 mai. Il sera suivi par la fête Nationale, le vendredi 14 juillet et l'Assomption mardi 15 août. Enfin, mais cela concernera l'année scolaire suivante, la Toussaint tombera le mercredi 1er novembre 2023 et l'Armistice le samedi 11 novembre 2023. 2023 se terminera par un long week-end de Noël puisque le 25 décembre tombera un lundi.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info