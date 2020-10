Nos maladies ont-elles un sens ?

publié le 27/10/2020 à 05:55

La période très particulière que nous traversons place plus que jamais notre santé au cœur de nos préoccupations et de nos inquiétudes. Si la Covid-19 éclipse aujourd’hui les autres maux, nous devons pourtant continuer à composer avec eux. Allergies, coup de froid, foulure, hypertension, eczéma ou encore cancer : Notre corps se fait-il le messager de notre mental ? "On est fait pour s'entendre fait le point".





Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Michel Odoul, fondateur de l’Institut Français de Shiatsu et auteur de '' Dis moi où tu as mal, je te dirai pourquoi '' chez Albin Michel.

Dis moi ou tu as mal je te dirai pourquoi