Être cultivé, est-ce forcément être intelligent ?

Il pourrait être un sujet de philosophie au bac. Un sujet si difficile qu'il est parfois très compliqué d'en donner une réponse claire. La culture, recherchée par chacun au travers des livres, des documentaires, ou autres journaux, est-elle gage d'intelligence ? Etre cultivé veut-il forcément dire être intelligent ? "On est fait pour s'entendre" vous répond.



Si chacun souhaite être cultivé, les raisons de cette volonté sont souvent très différentes. D'un côté, il y a les élitistes, qui cherchent à être cultivés pour montrer leurs supériorités vis-à-vis des autres, les écraser et les mépriser sous prétexte qu'ils en savent plus. De l'autre, il y a les curieux, ceux qui ont une appétence pour cette culture recherchée, et qui chercheront à la transmettre, à la partager avec les autres. Laquelle de ces deux volontés semblent la plus louable ? Se cultiver est une chose, savoir la démontrer et savoir quoi faire de cette culture en est une autre. "La corrélation entre la culture et l'intelligence est évidente, mais des personnes peuvent être cultivées sans pour autant faire preuve d'intelligence", témoigne Liliane Roudière, journaliste.



Historiquement, "l'intelligence est une capacité centrale au carrefour de différentes formes de raisonnements, explique Sébastien Bohler, docteur en neurobiologie. Celle en vigueur définit l'intelligence générale, mesurée par le fameux QI". L'intelligence se caractériserait donc par la faculté d'adaptation de chacun dans différents environnements. Etre intelligent ne se définirait alors pas "tant par ce que l'on sait, mais par ce que l'on fait de ce que l'on sait" témoigne Pierre Soubiale, professeur de philosophie. Cependant, nuance. Pour développer cette intelligence, avoir un esprit critique, se cultiver reste important. Comprendre les enjeux d'autrefois, ceux d'aujourd'hui, pour se faire une opinion objective. La culture alimente l'intelligence, mais n'en est pas une source fondamentale. La culture ne définit pas l'intelligence, mais elle aide à la développer.

Liliane Roudière, journaliste et auteure.

Pierre Soubiale, professeur de philosophie.

Sébastien Bohler, docteur en neurobiologie, rédacteur en chef de '' Cerveaux & Psycho ''.