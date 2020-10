Sexualité : peut-on tout faire le premier soir ?

publié le 23/10/2020 à 05:55

En matière de sexualité, il n'y a pas de normes. Mais les tabous et la gêne à communiquer sur le sujet peuvent générer des questions restant sans réponses. Peut-on tout faire le premier soir ? Si certains conseillent d'attendre pour faire monter le désirs et donner une chance à la relation de dépasser la première nuit si tentée qu'on le veuille, d'autres invitent à profiter de l'instant présent. Alors, faut-il se retenir ou se laisser aller au plaisir du moment ? "On est fait pour s'entendre" s'interroge.

Invités

- Cécilia Commo, psychanalyste et sexothérapeute.

- Damien Mascret, journaliste et médecin.