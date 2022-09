Nos astuces pour ressusciter votre jardin après la sécheresse

Pelouse grillée, arbres et arbustes en piteux état... Cet été, les jardins ont été mis à rude épreuve par les vagues de chaleur successives qui ont touché l'Hexagone dès le mois de juin dernier. Alors que la fin de l'été approche et que l'automne, lui, va prendre sa place, vous vous demandez certainement si vous pourrez récupérer votre jardin "comme avant". Patrick Mioulane, rédacteur en chef de News Jardin TV et journaliste botaniste, se veut rassurant : surtout, il ne faut pas paniquer.



"Les herbes sont extrêmement résistantes, parce qu'elles ont un système racinaire important. Leur première réaction, c'est de griller, mais, dès que les premières pluies reviennent (...) elles reprennent vie", rassure-t-il pour les propriétaires d'une pelouse jaunie par les fortes chaleurs. Pour le spécialiste, il faut commencer à s'inquiéter vers la fin du mois de septembre si rien n'a changé dans votre jardin. À ce moment-là, il peut être intéressant de semer des graines de gazon.

Pour les fleurs, il ne faut toutefois pas avoir de grands espoirs, explique le spécialiste au micro de RTL. "Sauf s'il s'agit de plantes vivaces", complète-t-il. Il s'agit alors de végétaux qui reviennent d'une année sur l'autre, comme les marguerites par exemple. Enfin, normalement. "En raison des conditions tout à fait exceptionnelles que l'on a eu, certains végétaux ont peut-être eu du mal à tenir le choc, surtout si vous êtes dans une région où il était interdit d'arroser".

Dans ce cas, il vaut mieux ne rien faire et attendre l'été prochain. "Si vous arrachez tout, vous allez probablement arracher des végétaux qui seraient en dormance, c'est-à-dire qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes le temps que la sécheresse passe, mais qui sont toujours vivants", explique le spécialiste.

Le jardinage reste définitivement l'éloge de la patience !

