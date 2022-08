Qu'est-ce que le "double Jet-stream", le phénomène à l'origine des vagues de chaleur en France

Une équipe de cinq chercheurs a publié les résultats d'une étude sur les vagues de chaleur en Europe de l'Ouest, dans la revue scientifique Nature. "Nous identifions l'Europe comme un point chaud de canicule, présentant des tendances à la hausse trois à quatre fois plus rapides par rapport au reste des latitudes moyennes du Nord au cours des 42 dernières années", expliquent-ils dans le résumé de l'étude.

Ces tendances à la hausse sont "liées aux changements dynamiques atmosphériques via une augmentation de la fréquence et de la persistance des états de double jet stream sur l'Eurasie", précise le site. Un jet-stream "simple" est un courant d'air très rapide de quelques centaines de kilomètres de large, et de seulement quelques kilomètres d'épaisseur. Ces courants soufflent de l'Ouest vers l'Est selon la rotation de la Terre. La vitesse des vents à l'intérieur de ces courants est d'environ de 200 à 300 km/h.

Lorsque le jet-stream, ou courant-jet en français, ralentit, il peut se diviser en deux, créant un "double jet-stream". Le courant d'air se divise en deux dans l'océan Atlantique. Une partie monte vers la Scandinavie, une autre vers la Méditerranée. Cette scission emprisonne une partie de l'Europe de l'Ouest, notamment la France, entre ces deux courants, bloquant l'air chaud sur ces territoires.

L'été 2022 restera dans l'histoire comme un été particulièrement, chaud et sec. Ces dernières semaines, les restrictions d'eau en métropole se multiplient, de plus en plus de communes sont totalement privées d'eau et de nombreux secteurs souffrent de ces pénuries.

