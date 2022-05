VIDÉO - "Capital" : comment Olivier Puech est devenu le prof de jardinage le plus populaire de France

Voilà maintenant cinq ans qu'Olivier Puech a quitté son emploi pour se lancer dans le potager.

Alors que de nombreux Français ont émis le souhait, à cause de la crise sanitaire, de se rapprocher des campagnes, l'homme de 45 ans veut les aider à se développer. Il a ainsi lancé une chaine YouTube qui compte 300.000 abonnés et prodigue chaque jour des conseils, car désormais, les connaissances liées à la terre ne se transmettent plus de génération en génération. "Mes parents ne sont pas du tout dans le potager. Ils font partie de cette génération qui s'est urbanisée et qui a fait plein de métiers différents", explique-t-il, avant de préciser qu'avec "les jeunes générations, il n'y a plus cette transmission et c'est là où on peut peut-être apporter notre rôle".

Ce succès sur YouTube permet à Olivier Puech de se dégager un salaire estimé, selon lui, à "30.000 euros l'année", pour des journées de 8 heures, dont "une dans le potager et sept autres devant l'ordinateur".

Un reportage à découvrir en intégralité dimanche 29 mai 2022 sur M6 dans Capital.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info