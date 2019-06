et AFP

Chaque été, les Français choisissent massivement la Méditerranée, mais cette année, ils iront plus au Sud. Pour les voyages moyen-courrier, la Tunisie et le Maroc se classent quatrième et cinquième des destinations les plus prisées des Français selon le Syndicat des entreprises du tour-opérating (Seco).

La Tunisie connait une hausse de 23 %, avec plus de 80.000 voyageurs, le Maroc une progression de 2 %, avec près de 70.000 voyageurs. Les tour-opérateurs font également état d'un bond de l'Égypte (+102%), de la Jordanie (+238%) et de la Turquie (+59%). Cette dernière est la neuvième destination préférée des Français cet été (si on distingue les îles grecques de la Grèce continentale).

Cet attrait pour le Maghreb et le Moyen-Orient se traduit par un léger recul de l'Europe du Sud. Même si la Grèce reste la première destination des Français, la fréquentation de ses îles connaît une baisse de 8 % de voyageurs français, et sa partie continentale une baisse de 6 %.

Les îles espagnoles semblent touchées par un certain désamour des Français. Les Baléares, troisième destination des Français, et les Canaries, sixième destination, connaissant respectivement une baisse de 13 % et 14 %.

Pour les vols long-courrier, l'île Maurice connait une hausse de près d'un quart (24 %), avec plus de 17.000 Français annoncés par le Seto. Elle se place en troisième position derrière la République Dominicaine, stable avec 20.557 voyageurs.

Si les États-Unis restent la première destination, ils connaissent une baisse de 6 %. Le Canada accuse une régression plus importante de 10 %, alors que le Mexique se place en cinquième position.

Connaissent aussi une forte baisse l'Indonésie (-29 %) et Cuba (-25 %) respectivement en sixième et huitième position, mais aussi la Thaïlande (-22%). Les meilleurs démarrages de ventes vont à la Tanzanie (+40%) et aux Maldives (+31%) note enfin le Seto.