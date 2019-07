publié le 02/07/2019 à 08:02

Après cet épisode caniculaire historique, voici venu le temps des orages. La Loire a été placé lundi 1er juillet en vigilance orange. Avant de partir, pensez donc bien à débrancher vos équipements hi-fi, le téléviseur et la box. D'autres auront le réflexe de couper le disjoncteur au moment de partir. Mais si votre réfrigérateur et congélateur sont plein, vous risquez de perdre tout ce qu'il contient.

La meilleure solution est de juste débrancher vos appareils et de laisser vos clés à quelqu'un de confiance (ami, voisin). En cas d'orage, demandez-lui de passer vérifier que tout est normal. Il pourra remettre en marche le disjoncteur, si tout a sauté, et cela vous évitera bien des ennuis.

Attention aussi aux fuites d'eau. Pour partir tranquille, il faut donc mieux fermer le robinet qui se situe à l'extérieur du compteur d'eau. L'été, la terre s'assèche. Les canalisations sont fragilisées et peuvent lâcher. Quand il fait chaud, on enregistre ainsi 50 à 60% de fuites d'eau de plus qu'en hiver, en particulier dans le sud de la France.

La fuite d'eau, mauvaise surprise du retour

On ne se rend pas toujours compte de la fuite au retour des vacances. Neuf fois sur dix, on s'en aperçoit quand on reçoit la facture. Mais ce qui peut vous alerter, déjà, c'est la couleur du gazon. Si l'herbe est toute sèche dans votre jardin, sauf à un endroit où elle est bien verte, c'est un indice. La zone est humide. Pour en être certain, vous devez fermer votre compteur d'eau.

Si le compteur tourne toujours, c'est qu'il y a une fuite. Depuis la loi "Warsmann", le distributeur d'eau est obligé de vous alerter immédiatement, dès qu'il constate une surconsommation d'eau. Ensuite, vous avez un délai d'un mois pour faire venir un plombier, chargé de trouver la fuite et de la réparer. Si vous faîtes cela, la loi interdit de vous faire payer plus du double de votre consommation habituelle.

À condition que ce soit une fuite sur une canalisation, ou un problème de compteur. Côté gaz, l'été est le moment idéal pour faire réviser votre chaudière. Les chauffagistes sont disponibles, c'est la période creuse. De plus, les chaudières sont vendues 20% moins cher qu'en hiver. Vous pouvez réaliser de vraies économies.