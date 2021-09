La ville de Caudry dans la Nord vient de recevoir une jolie surprise : le leg d'un appartement situé à Monaco estimé à 7,5 millions d'euros. C'est une nouvelle plus que réjouissante pour Frédéric Bricout, le maire de la commune qui compte 15.000 habitants.

Selon l'édile, cet héritage représente "une bonne partie, voire le quart" du budget de la commune de Caudry. Il indique que Louis Sandras, le propriétaire, était "un vrai Caudrésien" et que "la famille Sandras était une famille connue de Caudry". Louis Sandras était un monsieur très engagé dans le football. Il a eu une carrière de styliste avec son épouse. D'après Frédéric Bricout, "leurs talents ont été très vite reconnus".

Selon le maire, les époux Sandras "étaient des gens au grand cœur, des gens du Nord". Frédéric Bricout affirme que l'appartement sera certainement vendu pour ensuite récupérer des fonds "et respecter les souhaits de M. Sandras", avant d'ajouter que le propriétaire avait décidé de faire "un tournoi de football avec les quatre plus grosses équipes du district Escaut et puis investir dans une maison de santé, voire un hôpital".