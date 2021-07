Immobilier : pourquoi les prix explosent dans le monde entier

On assiste à une hausse mondiale des prix de l'immobilier. Ce rythme d'augmentation est le plus rapide depuis 1990. C'est le Canada qui a connu la hausse la plus spectaculaire, avec une augmentation de 31%.



En France, le marché de l'immobilier semble plus calme, car les prix ont augmenté de 5,1%, moins que la moyenne de l'OCDE. Mais ce chiffre cache des disparités. Quand on regarde dans le détail, il y a des endroits en France où les prix s'envolent complètement, notamment dans des villes de taille intermédiaire comme Évreux, Tourcoing, Angers ou encore Laval, où les pris ont augmenté de 15-20%, d'après l'indicateur BPI-SeLoger.



Mais cette hausse est compensée par d'autres zones ou les prix baissent comme à Paris, Arles ou Avignon. L'effet épidémie a fait prévaloir les banlieues et les villes moyennes et les maisons individuelles au détriment des centres villes.

La faiblesse des taux d'intérêt contribue à cette hausse

La baisse des taux d'intérêt est à l'origine de cette augmentation. La diminution des taux d'intérêt a en effet facilité les prêts des ménages et donc les achats. De plus, la situation des classes moyennes est assez bonne car, même pendant la pandémie, leurs revenus ont été protégés par des dispositifs de chômage partiel. Ces ménages ont également pu épargner pendant cette période d'épidémie.

En outre, l'arrivée d'investisseurs, qu'il s'agisse d'entreprises ou de particuliers pour louer, contribuent également à la hausse des prix et alimentent ce phénomène.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.