Nord : la “Ch’tite Frite” de Raillencourt-Sainte-Olle élue meilleure friterie de France

publié le 11/01/2021 à 17:19

C'est un classement pas très scientifique, mais qui chaque année décerne le trophée des meilleures friteries en France. Il y a le palmarès des meilleures cliniques, des meilleurs lycées, alors pourquoi pas les friteries. Sans surprise, le Nord et le Pas-de-Calais trustent 9 des 10 premières places. La grande gagnante cette année, c'est la “Ch’tite Frite” à Raillencourt-Sainte-Olle.

Les commandes s'enchainent dans cette friterie de 30m2, pleine à craquer, depuis l'annonce du prix. "C'est la première de France donc on veut goûter", avoue un visiteur. Derrière le comptoir, Philippe Meriaux, le propriétaire de la “Ch’tite Frite” plonge ses pommes de terre, épluchées au matin, dans du gras de boeuf : "Pour la digestion c'est beaucoup mieux, il y a un petit goût pas désagréable", indique-t-il.

4 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > 1 / 1 < > +

Son secret : une cuisson millimétrée : "ici on cuit les frites en deux bains, la première cuisson à 140°C, on les sort de la cuisson pour les retremper en cuisson à 180°C pour avoir une frite tendre à l'intérieur et croustillante à l'extérieur".

Il y a deux ans, Philippe à quitter son emploi de menuisier pour lancer sa friterie, pour le plus grand plaisir de ses fidèles clients : "L'accueil est très chaleureux, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. C'est des frites du Ch'Nord hein", plaisante un habitué. Dernière étape, la dégustation des frites : "Croustillantes, tout ce que j'aime. C'est de la fermeté à l'extérieur et de la tendresse à l'intérieur", s'accordent les gourmands du jour.