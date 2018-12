Nord : des "gilets jaunes" ont célébré Noël sur un rond-point

publié le 25/12/2018 à 10:42

Ils sont restés ensemble le soir de Noël. Des membres des "gilets jaunes" n'ont pas voulu mettre un frein à leur mouvement pendant les fêtes de fin d'année et ont décidé de célébrer le réveillon de Noël tous ensemble sur un rond-point, comme à Somain, dans le Nord. Ils ont même eu la visite du père Joseph Nurchi, ancien ouvrier, qui y a célébré la messe. Il endosse le gilet jaune depuis le début du mouvement.



Derrière une table sur laquelle est posée la crèche, a côté de feu de bois, le père se devait d'être présent à minuit. Catholique, ou pas, les "gilets jaunes" sont venus en famille et espèrent un miracle de Noël de la part du gouvernement. "Est-ce que monsieur Macron va nous entendre ? Il est devant un repas que personne ici ne pourrait se payer et on espère que ça va le faire réagir", explique un "gilet jaune". "Je ne suis pas catholique mais je suis là avec eux aujourd'hui. Il n'y a pas de religion aujourd'hui", affirme une autre.

La messe s'est terminée par un dépôt de bougies en forme de cœur sur le rond-point, un peu de lumière après la prière, pour essayer de se faire entendre.