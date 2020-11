Fêtes de fin d'année : pourquoi écrit-on "Avent" et non "Avant" ?

publié le 30/11/2020 à 06:18

L'Avent est une période qui dure du 4e dimanche de Noël au 24 décembre chez les catholiques et les protestants. Ce temps liturgique invite les croyants à se préparer à la naissance de Jésus. Mais on écrit bien "Avent" et non "Avant", sous-entendu "avant Noël".

Le terme "Avent", rappelle l'Encyclopedia Universalis, vient du latin "adventus". On a longtemps écrit, en français, "Advent". "Adventus", du verbe "advenire" ("arriver"), signifie "arrivée", mais aussi dans le langage antique, "avènement", dans le cas d'un roi ou d'un empereur.

En effet, les chrétiens croient que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il est en cela "Roi des rois" et "Seigneur des seigneur". Le dimanche avant le 1er dimanche de l'Avent correspond d'ailleurs chez les catholiques à la fête du Christ-Roi.

Sa naissance, Noël, correspond donc à un premier avènement. La liturgie de l'Avent insiste ainsi sur la promesse faite par les prophètes juifs, dans l'Ancien Testament, qu'un Sauveur, un roi, descendant du roi David, doit venir pour rassembler le peuple d'Israël dispersé et le libéré de l'esclavage.

En se souvenant de cette attente du peuple juif avant la naissance de Jésus, les chrétiens rappellent aussi qu'ils attendent le retour du Christ, son second avènement, à la fin des temps. Il s'agit donc à la fois d'un temps de souvenir et d'un temps d'espérance.