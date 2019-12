publié le 26/12/2019 à 09:24

Totalement interdit en France, c’est pourtant un cadeau de Noël de plus en plus tendance. Via internet, des dizaines de milliers de Français ont déjà franchi le pas : ils ont commandé des tests ADN pour eux ou pour offrir.

Pour une centaine d’euros environ, des entreprises basées aux États-Unis ou en Israël par exemple, vous proposent de décrypter votre patrimoine génétique pour connaître vos racines ou pour savoir si vous risquez de développer telle ou telle maladie.

Grâce à un petit coton-tige, un peu de salive, quelques semaines d’attente, Mélissa, Normande d’adoption, a reçu pour ce Noël des détails sur ses origines qu’elle ne soupçonnait pas nécessairement. "Je suis à 51% du Nigéria, on m’a découvert des origines maghrébines, finlandaise. Aussi la Norvège, la Suède. Plusieurs origines comme ça, mais c’est en petit pourcentage, c’est pour dire que ça remonte quand même à assez loin."

Des résultats parfois étonnants mais aussi décriés par certains scientifiques, des laboratoires utilisent souvent des statistiques et non pas des critères biologiques pour déterminer toutes ces origines.

Une amende de 3.750 euros pour le client

Ensuite, l'échantillon de salive vaut aussi de l’argent. Et attention à l’exploitation des données ! Le test ADN peut aussi tout simplement briser violemment un lourd secret de famille, c’est pour cela que la France interdit encore ces tests aujourd’hui.



Seul un médecin ou un tribunal, dans le cadre par exemple d’une recherche de paternité, peut exiger un test ADN. Sinon, même si la société qui vous la vendue sur internet est étrangère, l’amende encourue est la même : 3.750 euros pour celui qui commande ce test, 15.000 pour les sites qui les vendent en France.