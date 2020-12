Fête des lumières : un feu d'artifice surprise tiré à Lyon

publié le 09/12/2020 à 10:21

Surprise pour les habitants de Lyon mardi 8 décembre au soir. D'importants feux d'artifice ont été tirés aux alentours de 21 heures et pendant quelques minutes à plusieurs endroits de la Presqu'île, à Fourvière et sur les quais de Saône. Un spectacle qui a ravi certains, et inquiété d'autres, en cette soirée de Fête des Lumières particulière : à cause de l'épidémie de Covid-19, les Lyonnais avaient été privés de spectacles lumineux.

"On ne sait pas d'où ça vient", soutient la mairie de Lyon auprès de RTL.fr. "On n'a pas organisé ça, et la préfecture n'était pas au courant, donc on peut qualifier ces feux d'artifice de 'sauvages'", poursuit-elle.

Contactée par l'AFP, la préfecture du Rhône évoque la piste d'un "groupe de supporteurs de l'Olympique lyonnais" qui serait à l'origine de ces illuminations. Une piste également privilégiée par France 3 Auvergne Rhône Alpes et Le Progrès. Comme le rappelle le journal régional, le groupe Lyon 1950 avait déjà craqué des fumigènes dans la ville en octobre 2019, pour ses 10 ans.

De leur côté, les festivités organisées par la mairie de Lyon se sont déroulées normalement. Pour cette Fête des Lumières confinée, une "fresque de la solidarité lumineuse" composée de 20 000 lumignons formant le mot "merci" a été installée dans le théâtre antique de Lyon. Elle avait pour but de remercier les soignants et "tous les acteurs de la crise sanitaire actuelle", a indiqué la mairie à l'AFP.