Municipales 2020 : le sort des sites "Seveso" s'invite dans le débat après Lubrizol

publié le 03/02/2020 à 10:59

La catastrophe de l'usine Lubrizol pèse dans la campagne des élections municipales à Rouen, où les écologistes sont en tête des sondages. Il y a un avant et un après incendie de Lubrizol à Rouen, mais c'est aussi le cas dans l'agglomération de Rouen comme Mont-Saint-Aignan, Bois-Guillaume ou le Petit-Quevilly. Ces communes ont porté plainte contre X après l'incendie survenu le 26 septembre.

Après cet incendie, le sort de ces usines s'est invité un peu partout dans la campagne. De nombreux candidats en France en parlent, au-delà la Normandie. On estime à 2 millions le nombre de Français vivant à proximité d'un site classé "Seveso". Tous ne sont pas dangereux. Ils sont au nombre de 1.312, et 705 en seuil de risque haut. Dans certains coins de France, ce sont donc les élections qui sont classées "Seveso" par les thèmes abordés.

C'est le cas à Toulouse, déjà fortement frappée par l'explosion de l'usine AZF en 2001, qui avait fait 31 morts. Le déménagement du site de carburants Esso, situé dans la zone de Fondeyre, s'est invité dans la campagne. On en parle depuis longtemps, mais Lubrizol accélère cette demande des riverains. Le principal souci, comme à Rouen, est l'extension de la ville. Le site de Fondeyre était auparavant loin du centre. On a autorisé de plus en plus de constructions. Et depuis, comme à Feyzin près de Lyon, le nez est titillé par de douces odeurs d'essence.

Sécurité versus emplois

Les candidats en parlent, mais beaucoup reste très prudents. On évoque ces usines Seveso dans les Hauts-de-France ou dans le Rhône, mais beaucoup d'élus et de candidats ont l'air de dire que ce genre de choses arrive à Rouen, pas dans leur commune. Derrière ces usines Seveso, il y a des emplois. Lubrizol à Rouen, ce sont 400 emplois.

Même chose pour les usines à risque d'enfouissement des déchets nucléaires. À Bure dans la Meuse, à part les écologistes, le futur centre de déchets nucléaires n’est pas remis en question. Le préfet promet 3.000 emplois indirects : difficile d’aller à l’encontre de cette promesse. L’émotion ne fait pas forcément le vote.

Le plus

Les quotas de pêche fonctionnent. Grâce à ces quotas, les espèces menacées se reconstituent. Ainsi selon l’Ifremer, 49% des poissons pêchés pour le marché français proviennent de populations exploitées durablement. Il n’empêche, 23% des poissons pêchés l’an dernier provenaient de populations surpêches, autrement dit pour lesquelles la forte pression de la pêche actuelle risque de conduire à un effondrement de la population, comme l’églefin.

La note

4/20 aux hippopotames de Pablo Escobar. Quand on vous dit de ne pas relâcher vos animaux domestiques dans la nature ! À la chute du baron de la drogue en 1993, les autorités ont renvoyé dans la nature les pensionnaires de son zoo privé. Parmi eux des hippopotames. De 4, ils sont passés à 80, abîmant la flore et leurs excréments modifient la chimie des cours d’eau.