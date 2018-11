et AFP

publié le 17/11/2018 à 15:33

C'est l'une des images fortes de la journée. L'avenue des Champs-Élysées a été partiellement bloquée à la circulation samedi 17 novembre. Quelque centaines de manifestants du mouvement des "gilets jaunes" qui protestent contre la hausse des taxes sur les carburants ont descendu l'avenue, certains prenant la direction de l'Élysée.



Une dizaine de camions de police ont été installés en travers de la chaussée alors que des groupes de gilets jaunes venant de l'Arc de Triomphe descendaient les Champs-Élysées, a constaté une journaliste de l'AFP. Certains chantaient La Marseillaise quand d'autres hurlaient "paie ton ISF !"

Sur les trottoirs, des touristes ont regardé passer les manifestants d'un œil amusé : "Je ne sais pas exactement pourquoi ils manifestent mais c'est une bonne chose. Ils font entendre leur voix", pour Cody, une New-Yorkaise de 26 ans. L'ambiance était bon enfant, puis des tensions ont ensuite commencé à apparaître. Une centaine de gilets jaunes tentant de se rendre à l'Élysée.



Au total, en France, quelque 124.000 "gilets jaunes" protestent samedi dans toute la France contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Plus de 2.000 rassemblements ont été recensés.



Le mouvement a été entaché par plusieurs incidents. La journée a été endeuillée par la mort d'une manifestante heurtée par une automobiliste sur un barrage, à Pont-de-Beauvoisin en Savoie. Près de 50 personnes ont également été blessées à différents points de blocage, dont 3 grièvement. Il y a eu 24 interpellations et 17 gardes à vue, a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.