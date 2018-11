et AFP

publié le 17/11/2018 à 15:04

La journée de mobilisation des "gilets jaunes" a été endeuillée ce samedi 17 novembre. À Pont-de-Beauvoisin (Savoie), une conductrice qui emmenait sa fille chez le médecin a été prise de panique quand les manifestants se sont mis à taper sur sa voiture. Elle a alors foncé sur eux, percutant mortellement une femme âgée d'une soixantaine d'années, a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. En état de choc, la conductrice a été placée en garde à vue.



"C'est Macron qui l'a tuée", n'a pas hésité à lancer un "gilet jaune" présent sur place. Un avis partagé par Jacline Mouraud, l'une des têtes d'affiche du mouvement, qui estime sur RTL que "le gouvernement français est responsable du décès de cette femme".



La victime était là "par la faute à Macron", a lancé, énervée, Emilie Iacono, une autre "gilet jaune" se trouvant sur place. "C'est ça la terreur, ne plus savoir comment vivre", ajoute-t-elle affirmant ne plus avoir "un euro en poche le 17 du mois". "La personne qui est morte n'avait encore jamais manifesté mais n'avait pas d'autre choix que de manifester".





Sur place, ce drame n'a pas pour autant eu d'impact sur les blocages en cours. "On continue à se mobiliser pour la femme décédée", souligne Ymona Chaabane, 20 ans. Une minute de silence devait être organisée par la branche grenobloise des "gilets jaunes", en hommage à la manifestante tuée.