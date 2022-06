Moustiques : comment différencier un "normal" et un tigre ?

Aedes albopictus. Originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre a colonisé 67 départements sur les 96 départements métropolitains, selon la dernière carte du ministère de la Santé, au 1er janvier 2022.

Connu pour ses capacités à transmettre des virus comme le chikungunya, la dengue ou encore Zika, cette espèce fait l'objet d'une surveillance par les autorités sanitaires. Mais comment le distinguer d'un moustique "normal" ? Contrairement au moustique commun (Culex), le tigre est diurne, et pique plutôt le jour, surtout le matin et le soir, indique l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Quant au bruit, l'Aedes albopictus est silencieux à la différence du moustique "normal" réputé pour son zozotement agaçant. De petite taille, le moustique tigre mesure moins de 0,5 centimètre et arborent des rayures blanches et noires. Plus grand, la corpulence du moustique Culex varie elle entre 4 et 10 mm. Fin 2021, l’implantation du moustique tigre a été constatée sur 3.934 communes de la métropole, selon le ministère de la Santé.

