Moselle : le combat de collégiens pour un repas raclette à la cantine

C'est un combat insolite qu'ont remporté des collégiens près de Metz, en Moselle. Au Ban-Saint-Martin, les élèves se battent depuis plusieurs semaines, tracts à l'appui, pour réclamer de la raclette à la cantine au moins une fois par an.

Sur la porte de la cantine était visible un tract de revendications, imprimé en couleurs sur un format A4. "La raclette est un plat comme les autres et mérite que l'on en mange parce que c'est bon", lit Christophe Forller, le principal du collège. "Nous tiendrons tête à tout le personnel et chanterons jusqu'au bout le refrain de la raclette : 'en chaussettes ou en claquettes, j'aime la raclette, avec elle c'est la fête, j'aime la raclette'", y-est-il également écrit.

"Ce sont des collégiens qui s'étaient regroupés sous un collectif qui s'appelle 'Rires et Raclette chantants'', détaille le proviseur. La direction a répondu favorablement à leur requête, sur une autre affiche placée sur la porte de la cantine, à une condition : que le collectif chante l'hymne de la raclette pendant une récréation.

"On a vu six jeunes filles qui ont commencé à entonner leur chanson. On a été pris à notre propre jeu et notre souci est de fournir de la raclette à 450 élèves en deux heures", explique aussi Christophe Forller. Le collège recherche désormais trois à quatre dispositifs pour meules ou demi-meules et le principal espère tenir sa promesse, le 13 décembre, date prévue pour le déjeuner raclette à la cantine.