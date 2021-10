Les infos de 8h- Savoie : des étudiants organisent la plus grande raclette du monde

Après le plus long sandwich aux rillettes du monde cet été en Mayenne, la plus longue galette-saucisse au mois de juin, le record de la plus grosse raclette jamais organisée a été battu hier soir.

Ça se passe évidemment en Savoie et on doit l'initiative à l'Inseec, l'école de commerce de Chambéry. Et les étudiants en sont particulièrement fiers.

"On 9.000 tranches de charcuterie, 410 kilos de fromage, 400 kilos de pommes de terre, 110 appareils à raclette, des chiffres énormes", témoigne l'un des organisateurs.

C'est le très local DJ Matafan qui a animé la soirée, qualifiée par les convives de "plus grande raclette du monde".

Hérault - L'homme de 51 ans soupçonné d'avoir décapité jeudi, chez elle, une septuagénaire, a été arrêté. Le suspect connaissait la victime, selon les premiers éléments de l'enquête.

Norvège - L'homme armé d'un arc qui a tué cinq personnes était un Danois connu des autorités pour radicalisation. La piste islamiste est privilégiée par les enquêteurs.

Delphine Jubillar - Cédric, le mari de l'infirmière disparue, est à nouveau entendu ce vendredi par les juges. Sa nouvelle compagne clame son innocence sur RTL et espère qu'il sortira de prison.