Morbihan : non, il n'est pas interdit de transporter un instrument de musique

publié le 09/10/2020 à 10:49

La Covid aura provoqué bien des chambardements dans notre société, mais là, on passe un cap. Un arrêté préfectoral du département du Morbihan, daté du 29 septembre, aurait proscrit le déplacement de véhicules transportant du matériel de musique jusqu’au 13 octobre.

Cinq jours plus tard, l’information a été reprise par le quotidien breton Le Télégramme avec ce titre : "Dans le Morbihan, il est interdit de transporter des instruments de musique !" S'est ensuivi, sur les réseaux sociaux, un déchaînement : "En taule les troubadours !", "Les instruments de musique sont devenus des transporteurs de virus !", "Dictature en marche !"

Certains musiciens de la scène locale se sont inquiétés pour leur survie alors que des sites Internet obscurs, tel que Francelibre24.net , repérés par le journal Le Monde, diffuse la photo du préfet du Morbihan avec cette phrase : "Espèce de Taliban, le préfet du Morbihan interdit la musique."

Pourtant, on peut encore transporter son basson, ses maracas et autres instruments, de Vannes à Lorient, en passant par Ploërmel. Il s’agit juste d’un petit problème d’interprétation entre les citoyens et la Préfecture.

Un arrêté mal-compris

Fin septembre, le préfet du Morbihan a pris un arrêté car le virus, à l’époque, circulait activement dans le département. L’article 2 interdisait la circulation des véhicules transportant du matériel susceptible d’être utilisé pour une manifestation festive. Cela renvoie à tout ce qui répond "à l’ensemble des caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure."

Dans le Code de sécurité intérieure, l’article R 211-2 concerne des rassemblements bien identifiés, qui doivent être déclarés auprès de la préfecture et avec les critères suivants : ceux qui donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée et ceux où le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500. En fait, cette interdiction concerne les grandes fêtes non autorisées type rave party, pas du tout les concerts organisés dans les salles de spectacles.

Le préfet sommé de s'expliquer

Finalement, la tension est retombée avec une intervention du préfet. Comprenant que son arrêté n’avait pas du tout été compris, le préfet du Morbihan a clarifié les choses cette semaine avec un nouveau communiqué. "Les musiciens qui rejoignent ces lieux ou un cours de musique ne sont évidemment pas concernés par l’interdiction de transport de leur instrument de musique. Il en va de même pour la pratique musicale dans un cercle familial", a-t-il écrit.

La musique est sauve, jouez hautbois, résonnez musettes. Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé ce jeudi que le Morbihan repassait en vert car le virus y circule moins. Ça mérite au moins un concert.