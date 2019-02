Un whisky vendu 15 euros chez Lidl élu meilleur scotch du monde

publié le 28/02/2019 à 14:27

Il a 8 ans d'âge, c'est un pur malt, il est vendu 15.79 et il vient d'obtenir la distinction suprême des amateurs de whisky : le Blend Queen Margot. Cette bouteille vendue dans les magasins Lidl est devenue le meilleur whisky écossais du monde. Elle a été élue par 40 experts internationaux qui officient à la compétition annuelle de référence en la matière, les World Whiskies Awards.



Le Blend Queen Margot est élaboré à partir des méthodes traditionnelles de fabrication : le maltage, le brassage, la fermentation, la distillation et la maturation. Il est notamment vieilli pendant huit ans dans des fûts de chêne. Arômes d'abricot et de prune font la spécificité de cet alcool qui selon le supermarché "l'imprègnent d'une douceur et d'une profondeur de saveurs riches.

Ce whisky a raflé la mise à d'autres breuvages bien plus réputés que lui tel que le Johnnie Walker Black Label, commercialisé pour 20 euros environ. C'est la deuxième fois qu'une bouteille d'alcool commercialisée par Lidl remporte le gros lot lors d'une remise de prix. En avril 2018, le Hortus Artisan Dry Gin avait triomphé face à ses concurrents plus chers dans un test de dégustation à l'aveugle mené par le Good Housekeeping Institute.



Le Blend Queen Margot est uniquement vendu dans les magasins britanniques et hollandais du supermarché discount Lidl. Mais l'enseigne a coutume d’organiser des semaines spéciales pendant lesquelles elle vend des articles "meilleures ventes d’autres pays". Il faudra donc guetter la semaine de l’Écosse chez Lidl.