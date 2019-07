Miel : la réelle origine du produit bientôt inscrite sur les étiquettes

publié le 11/07/2019 à 05:17

Fini le grand n'importe quoi, on trouvera désormais sur l'étiquette des pots de miel son origine. Depuis des mois, les apiculteurs français soutenus par des parlementaires demandaient au gouvernement un étiquetage plus clair, ce sera bientôt le cas.

Car aujourd'hui 80% du miel que nous consommons en France est importé, souvent de Chine. Les miels pas chers en grandes surfaces sont la plupart du temps des mélanges. Jusqu'à présent sur les étiquettes on avait l'indication : miels produits "en Europe et hors d'Europe", ce qui ne voulait strictement rien dire.

Là tous les pays d'origine devront être écrits par ordre d'importance. Et en plus gros s'ils représentent au moins 20% du pot. C'est bien de le savoir car les grands pays producteurs sont la Chine, l'Ukraine ou encore l'Argentine. Et la direction des fraudes, la DGCRF a fait des analyses chez des producteurs, des apiculteurs et dans les magasins : sur 262 échantillons, 43% des mieux n'étaient pas conformes, à cause d'un problème d'étiquetage justement.

Des miels étrangers étiquetés français

Certains miels étrangers étaient rebaptisé français, comme ce miel de thym indiqué IGP miel de Provence, qui contenait 14% de miel espagnol. Les inspecteurs de la répression des fraude sont aussi trouvé des miels rallongés au sucre. La secrétaire d'État a la consommation Agnès Pannier-Runacher présentera ce jeudi 11 juillet le futur décret à des apiculteurs du Gard. Il faudra ensuite le feu vert de Bruxelles. Les nouvelles étiquettes devraient finalement apparaître sur les pots en janvier prochain.