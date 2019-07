publié le 01/07/2019 à 06:32

Autre conséquence de la canicule : la récolte de miel s'annonce catastrophique. La faune et la flore perdent leurs repères après avoir déjà subi les intempéries du printemps dernier.

Les abeilles, déjà menacées d'extinction, butinent au gré des aléas climatiques. Denis Sapenne, apiculteur à Toulouse, tire la sonnette d'alarme.

"Cette chaleur est en décalée par rapport à ce qu'elle pourrait être d'habitude, c'est-à-dire entre le 14 juillet et le 15 août ce serait normal, mais cette saison les plantes vont stressées (...). Sur la dernière miellée qui se présage, c'est-à-dire le tournesol, on risque d'avoir une miellée beaucoup plus courte", explique Denis Sapenne.



"Les plantes stressent et fleurissent plus vite et donc manquent d'eau dans les terres. Cette chaleur extrême, les abeilles affectées, la plante qui souffre, cela fait une conjoncture qui n'est pas favorable à la production de miel", s'inquiète l'apiculteur toulousain.

À écouter également dans le journal

Brevet - Les épreuves du brevet des collèges débuteront lundi 1er juilletavec une semaine de retard. Elles avaient été reportées pour cause de canicule.

Fonctionnaires - Dans le Var, des fonctionnaires territoriaux perçoivent encore leur salaire depuis plus de 25 ans alors qu'ils sont sans affectation. C'est ce que révèle un rapport de la Chambre régionale des comptes, révélé par Var Matin.