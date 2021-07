Menace terroriste : Darmanin demande de "la vigilance" aux préfets cet été

La vigilance est le maître mot de ces vacances estivales. Sur le plan sanitaire, le respect des gestes barrières est plus que jamais recommandé alors que le variant Delta du Covid-19 entraîne une nouvelle vague de contaminations importante en France. À cette menace sanitaire, s'ajoute la menace terroriste, qui reste bien réelle sur l'ensemble du territoire national.

De ce fait, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a écrit aux préfets pour les appeler à la "vigilance" pour les prochaines semaines. Cela fait notamment suite à une vidéo diffusée le 15 juillet par Al-Qaïda qui demandait explicitement à "condamner le blasphème incarné par les caricatures de Mahomet" et dans laquelle la France est "vilipendée", a écrit le ministre dans cette note datée de mercredi et consultée par l'AFP.

Darmanin et Macron ciblés par les terroristes ?

Gérard Darmanin a admis que le président de la République et lui-même sont "explicitement visés et cités" par ce message "virulent appelant à l'action contre nos intérêts". En conséquence, les préfets sont appelés à maintenir à un "haut niveau" les mesures de vigilance en juillet et août, notamment dans le cadre de la "reprise partielle des activités économiques et culturelles". "Une vigilance toute particulière doit être apportée à ces anathèmes" qui "stimulent la menace endogène", a assuré également le ministre.