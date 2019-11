publié le 02/11/2019 à 12:42

Une mobilisation contre l'islamophobie est prévue le dimanche 10 novembre à Paris. Une cinquantaine de personnalités ont lancé un appel à manifester dans la capitale pour dire "STOP à l'islamophobie" et à la "stigmatisation grandissante" des musulmans, après l'attaque d'une mosquée à Bayonne et de nouvelles tensions autour du voile.

"Depuis des années, la dignité des musulmanes et des musulmans est jetée en pâture, désignée à la vindicte des groupes les plus racistes qui occupent désormais l'espace politique et médiatique français", écrivent les signataires de cette tribune publiée ce vendredi 1er novembre dans Libération.

Citant notamment le récent "attentat" contre la mosquée de Bayonne, "l'humiliation d'une maman et de son enfant par un élu RN au conseil général de Bourgogne-Franche-Comté", ou les "discours racistes qui se déversent sur nos écrans à longueur de journée, dans l'indifférence générale", ils appellent à mettre fin aux "violences et aux agressions contre les musulmanes et les musulmans, qui se retrouvent progressivement déshumanisés et stigmatisés".

Parmi les personnalités appelant à défiler à Paris le dimanche 10 novembre, on trouve notamment le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez, l'humoriste Yassine Belattar, la journaliste et réalisatrice Rokhaya Diallo, l'avocat Arié Alimi, la journaliste Aida Touihri ou encore Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts (EELV) de Paris. "Il en va de notre unité à tous, contre le racisme sous toutes ses formes qui, aujourd'hui, menace une nouvelle fois la France", concluent-ils.