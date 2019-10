et Thomas Pierre

La mère de famille voilée, prise à partie vendredi dernier par un élu du Rassemblement national dans le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, va porter plainte à double titre contre l'élu RN Julien Odoul, selon son avocate.

La première, déposée auprès du parquet de Dijon, est une plainte pour "violences en réunion par personnes dépositaires de l’autorité publique sur mineur et majeur à caractère raciales". La seconde, qui sera déposée au parquet de Paris dans les prochains jours, est une plainte pour "incitation à la haine". Une femme accusée d'avoir aussi pris à partie la mère de famille dans les couloirs de l'institution régionale est également visée par cette deuxième plainte.

Face à la polémique grandissante sur le port du voile, Emmanuel Macron a appelé mercredi à ne pas "stigmatiser" les musulmans, en dénonçant un "raccourci fatal" entre lutte contre le terrorisme et islam.

"Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société, oeuvrons pour que la République soit partout", a ajouté le chef de l'État, lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet franco-allemand à Toulouse, tout en appelant à "être intraitable avec le communautarisme".

