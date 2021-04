Médecine esthétique : demain tous semblables ?

publié le 30/04/2021 à 05:55

On assiste à un boom de la médecine esthétique avec des patients de plus en plus jeunes. Depuis la crise sanitaire, il y a eu une augmentation de 20 à 30%. Allons-nous tous nous ressembler demain ? Qu'est-ce que la beauté ? Flavie Flamnent en parle avec Alexandra.

Alexandra a 38 ans, et vit à Paris. Elle aimerait être riche, "la chirurgie j'y pense depuis des années mais le prix me freine pas mal", explique-t-elle. "J'aimerais quelques injections botox pour combler les rides, et faire une petite liposuccion. Je passe des heures sur les réseaux sociaux, à regarder des femmes sur Instagram et j'y pense donc de plus en plus."

Alexandra a des amies qui ont passé le cap de la chirurgie. "Je les ai vues toutes fraiches, et c'est vrai que cela donne envie. On a l'impression que c'est simple, c'est très démocratisé dans notre société aujourd'hui." Alexandra est très enthousiaste mais a quand même peur d'entrer dans une sorte d'engrenage.

Un acte de plus en plus anodin ?

Pour le docteur Laurence Netter, "une injection de botox, c'est rapide c'est vrai, mais ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut que tout le monde soit bien conscient que dans toute technique, il y a un risque. La première consultation est nécessaire pour faire prendre conscience au patient que c'est un acte avant tout médical."

"Les réseaux sociaux répertorient des photos avant/après, comme si c'était facile de faire de la chirurgie soi-même. La seringue est un geste médical, on ne doit pas rigoler avec cela", poursuit le Docteur.

Pour Cécilia Commo, "dans certains milieux, comme celui dans lequel vit Alexandra, il faut être fraîche, ne pas laisser le temps passer. Dans l'événementiel, on veut gommer une image, en créer une autre ou tout simplement se conformer au groupe social dans lequel on appartient."

