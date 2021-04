publié le 27/04/2021 à 05:55

Suite à la crise sanitaire, un jeune adulte sur trois en France est retourné vivre chez ses parents depuis un an. Difficultés financières, pertes d'emplois, isolement, déprime, la situation des Tanguy malgré eux, n'a rien d'une comédie.



Alors, comment vivent-ils ce retour au nie familiale ? Flavie Flament accueille Lucille sur l'antenne de RTL. Lucille ne veut plus retourner vivre chez ses parents. "Quand je suis retournée vivre chez mes parents, c'était assez brutal." Sandrine, sa maman, explique que la cohabitation n'était pas facile. "Pour les parents, c'est aussi compliqué de revoir débarquer ses enfants."

Pour Isabelle Pailleau, psychologue et thérapeute familiale, "quand les enfants quittent le nie familiale, on se retrouve, et on peut aussi retrouver une vie amoureuse plus fusionnelle. Finalement, parents et enfants subissent la situation."

Un phénomène qui n'est pas nouveau

Pour Rémy Ougdhiri, sociologue, ce phénomène existe depuis des années."Les années 1990 étaient par exemple des années d'incertitudes, où les jeunes, pour se préserver, restaient chez leurs parents. Néanmoins aujourd'hui, beaucoup, reviennent contraints et forcés."

Lorsqu'on a commencé une forme d'indépendance, revenir c'est comme régresser. "Mais il y a quand même l'idée de la solidarité familiale", poursuit Rémy Ougdhiri. Aujourd'hui entre les parents et les adolescences, il y a beaucoup moins de différences qu'entre les générations précédentes, donc cela peut faciliter le retour des jeunes adultes vers leurs foyers.

