Couple : sommes-nous faits pour être à deux ?

Notre coeur peut-il être dédié à un seul amour ? En France, 2 adultes sur 3 sont en couple, et ce statut reste une norme encore très marquée et idéalisée. Mais sommes-nous vraiment faits pour être à deux ? Le couple est-il à réinventer, voir à remettre en question ? Sommes-nous vraiment monogames dans le fond ?

Flavie Flament en parle avec Sam. Sam a 38 ans, et selon lui le "poly amour peut correspondre à certaines personnes". Il ajoute qu'il était très possessif avant, mais il a toujours considéré que la monogamie n'était pas bonne pour l'être humain. "Le bonheur de l'autre passe par plusieurs personnes. Je suis heureux que ma compagne ait plusieurs personnes qui lui apportent ce dont elle a besoin, et ce que moi je ne peux pas lui apporter tout au long de ma vie."

Selon Sam, personne ne peut répondre à 100% des critères de l'autre sur le long terme, le poly amour apparaît donc comme une forme seine d'amour à ses yeux.

Autrefois, homme et femme ne formaient qu'un seul corps

Selon Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine, "on ne peut pas ignorer la norme du couple. Elle est partout." Isabelle Taubes, journaliste à Psychologies Magazine, ajoute que l'expression "ma moitié" est issue du mythe de l'androgyne expliqué par Platon. "Ce mythe de l'androgyne se retrouve dans le Banquet. La question qui se pose est "qu'est-ce que l'amour ?" Autrefois, homme et femme ne formaient qu'un seul corps. Ils ont été un jour coupé en deux par les Dieux."

La journaliste poursuit "que depuis ils recherchent leur moitié". Pour Camille Saféris, auteur, comédien et réalisateur, c'est les mythes, les religions, les histoires qui nous donnent envie d'être à deux.

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invités

- Isabelle Taubes, journaliste à Psychologies Magazine (partenaire de l'émission).



- Sophie Cadalen, psychanalyste et écrivaine. Auteur de '' Aimer sans mode d'emploi '' chez Eyrolles.

Aimer sans mode d'emploi Crédit :



- Camille Saféris, auteur, comédien et réalisateur. Auteur de '' L'homme d'une seule femme '' aux éditions Plume.

L'homme d'une seule femme Crédit :