Plastique : des barrières flottantes pour nettoyer nos océans

publié le 11/02/2019 à 05:16

L'essentiel du plastique qu'on retrouve dans la mer provient des rivières, qui sont des autoroutes à déchets. Elles emportent tout, les sacs, les gobelets, tout ce que nous jetons dans la nature.



Et pour récupérer tout ce plastique avant qu'il n'arrive à la mer, deux ingénieurs italiens ont mis au point un système de barrières flottantes (qui ne prennent pas toute la largeur du cours d'eau pour ne pas gêner la circulation des bateaux). En entrant en contact avec la première, les déchets de plastique sont déviés vers la deuxième, et ils sont récupérés. Et comme tout se passe à la surface, les poissons sont tranquilles. Ça ne coûte pas très cher et c'est une excellente idée.

Si le test qui sera réalisé sur une rivière du Nord de l'Italie dans un mois est concluant, le système pourrait être exporté dans le monde entier. Car 88% du plastique qui pollue les océans provient d'une vingtaine de fleuves seulement, essentiellement asiatiques.

Selon une étude publiée par la fondation hollandaise, The Ocean Cleanup. Le Yang Tse, arrive en tête en Chine, puis le Gange en Inde. Aujourd'hui, pour 5 tonnes de poissons qui sont dans les océans, il y a 1 tonne de plastique. Et selon la fondation Ellen Macarthur, si des solutions efficaces ne sont pas trouvées rapidement, il y aura dans les mers autant de plastique que de poisson en 2050.