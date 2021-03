Marseille : les caméras de surveillance, un sujet "explosif"

publié le 10/03/2021 à 11:02

Le téléphone de la police Marseillaise sonne dans le vide. "Le commissaire ne s’exprimera pas sur les caméras, c’est un sujet explosif et nous n’avons pas envie de nous mettre la nouvelle municipalité à dos !", indique un officier.

Après une passe d’armes houleuse entre Gérald Darmanin et la Mairie de Marseille sur l’impérieuse nécessité d’affûter ou non "l’œil" de la lutte contre la délinquance, la tension est un peu retombée sur le Vieux-Port grâce à la promesse d’envoyer dès cette année une centaine de policiers en renfort.

Enfin, pas chez tout le monde. Le médiatique secrétaire départemental du syndicat Alliance ne décolère pas. "Les enquêteurs ne peuvent plus se passer de cet outil. À chaque dépôt de plainte, c’est la première chose que l’on fait : vérifier si l’on a des images. Aujourd’hui un auteur sur deux est arrêté grâce à la vidéoprotection. Je me rappelle d’une affaire : deux individus qui faisaient des vols avec violences sur des personnes âgées. Ils ont répété leur mode opératoire 14 fois et on les a interpellés grâce aux caméras. Refuser d’en installer de nouvelles, c’est du dogmatisme, la nouvelle municipalité (Le Printemps Marseillais, coalition de différents partis de gauche, ndlr) veut faire plaisir à ses électeurs, je ne vois que ça" assène Rudy Manna.

Déterminant pour résoudre les enquêtes donc, beaucoup moins pour dissuader. Et c’est l’ironie de l’histoire : l’achat et l’installation des appareils sont financés en grande partie par le Fonds interministériel de prévention de la délinquance.

Les revendeurs sont toujours là

Une rue de Marseille avec une caméra de surveillance Crédit : Hugo Amelin

À Noailles, haut lieu de la cigarette de contrebande, au milieu des épices et des olives du marché, on entend les revendeurs lancer des "Marlboro, Marlboro" pour attirer le chaland. Les paquets qu’ils tiennent sont parfaitement imités, la qualité du tabac beaucoup moins. En 2012, lors de l’inauguration du Centre de Supervision Urbain, Jean-Claude Gaudin avait servi à la presse ces images en priorité : des échanges de billets et de cigarettes, de la main à la main, en HD.

Neuf ans plus tard, trois caméras ont été installées sur l’artère principale et les revendeurs sont toujours là, juste en dessous. Ça les inquiète ? "Tu sais, on joue au chat et à la souris avec la police", affirme l’un d’entre eux. "Des fois, ils m’attrapent et me mettent en garde à vue pour deux paquets de clopes. Et puis je reviens ici, c’est toujours mieux que le vol ou le cannabis".

À dix mètres, dans sa boutique, le Président de l’association des habitants est désenchanté. "Le problème, c’est que les caméras ont été efficaces mais ça a duré très peu de temps. Il faut des gens derrière, il faut un suivi. Ici, on a des bagarres entre revendeurs, des coups de couteau, parfois des morts…. On ne peut pas dire que les caméras aient réglé les problèmes du quartier".